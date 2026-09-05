إسرائيل تقتحم المغير بالضفة وسلب خزانات بالأغوار عقب إرهاب مستوطنين

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة، واحتجز شبانا فلسطينيين، بينما تسبب إرهاب المستوطنين بسلب خزانات مياه في الأغوار الشمالية شمال شرقي المنطقة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المغير لحماية مستوطنين رعاة انتشروا قرب منازل المواطنين غربي القرية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددًا من الشبان داخل مركبتهم، واقتادتهم إلى منطقة "شعب اللوز" غربي المغير، وأجبرتهم على فتح طريق فرعية كانت مغلقة.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية عارورة شمال غربي مدينة رام الله (وسط)، وقرى عبوين وجلجليا وعجول شمالي المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق إرهاب المستوطنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا، مساء السبت، خزانات وبراميل حديدية وبلاستيكية يستخدمها المواطنون لتخزين المياه اللازمة لسقي مواشيهم.

وفي يونيو الماضي، حذر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.