وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي تطورات الأوضاع في منطقتي غرب إفريقيا والساحل



أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب إفريقيا والساحل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم السبت؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الساحل.

وأشاد عبد العاطي، خلال الاتصال، بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، متناولا جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مؤكدا دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقتي غرب إفريقيا والساحل، مشدداً على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.

فيما تبادل الوزيران، الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، والبناء على الزخم السياسي والتنموي القائم بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.