عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنتجة سارة خليفة بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا.

كما عاقبت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 5 سنوات، وقضت أيضًا بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره في منزلها.

وأفادت المتهمة في التحقيقات، أن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، قبل أن يترك العمل وينتقل إلى جهة أخرى، وهو ما نشبت على إثره خلافات مالية بينهما لاحقًا.

وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما استغل احتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، وتمكن من دخول الشقة، لتفاجأ بوجوده داخل المنزل فور عودتها، مؤكدة أنها هددته بالاتصال بالشرطة، إلا أنه توسّل إليها لعدم الإبلاغ.

وأضافت أن الموقف تطور بحضور عدد من الأشخاص الآخرين إلى منزلها، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين السائق، وانتهت بقيام أحدهم بتصوير المقاطع محل التحقيق.

وفي الجلسة ذاتها، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المنتجة سارة خليفة و11 متهمًا من أصل 28 متهمًا في القضية، بالإعدام شنقًا لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.