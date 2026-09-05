أعلن مسؤول يمني، السبت، أن القوات الحكومية أسرت عشرات الحوثيين خلال معارك في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، في بيان، إن القوات الحكومية نجحت في أسر "عشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية خلال المعارك الدائرة في مديرية الجراحي جنوبي الحديدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، نشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لأسرى حوثيين سقطوا في قبضة القوات الحكومية جنوبي الحديدة.

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما أورده المسؤول اليمني.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الإعلام العسكري التابع لقوات "المقاومة الوطنية" الحكومية، في بيان، إسقاط مسيّرتين هجوميتين تابعتين لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدًا عسكريًا منذ أيام، ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة المتصاعدة منذ يوليو 2026، أنهت حالة من الهدوء النسبي التي سادت جبهات اليمن منذ الهدنة الأممية في أبريل 2022.

ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا وقوات موالية لها على مناطق واسعة في جنوب وشرق وغرب البلاد.