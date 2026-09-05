مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعا على مستوى الجمهورية

فى إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز انتشارها الجغرافى وتوسيع نطاق خدماتها، افتتحت شركة مصر للصرافة، إحدى شركات بنك مصر، ستة فروع جديدة فى كل من شربين، والفيوم، والمنصورة الجديدة، وميامى بالإسكندرية، وأبوحماد، وأبوكبير بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك إجمالى شبكة فروعها إلى 76 فرعًا تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتُعد مصر للصرافة، التى تأسست عام 1991، أول شركة صرافة فى مصر وإحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرى. ويعزز التوسع المستمر فى شبكة فروعها قدرتها على تقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية لقاعدة أكبر من العملاء، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وفى إطار التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن البنك المركزى.

وتواصل الشركة تنفيذ خطتها التوسعية، حيث يجرى حاليًا تجهيز أربعة فروع جديدة فى مدينتى، التجمع الخامس بالقاهرة وبلبيس بمحافظة الشرقية، ومغاغة بمحافظة المنيا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، بما يرفع عدد فروعها إلى 80 فرعًا خلال عام 2026.

وفى إطار حرصها على تيسير حصول العملاء على خدماتها، تعمل فروع مصر للصرافة بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع، بما فى ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، فيما تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وتمتد ساعات العمل فى الفروع الواقعة بالمناطق السياحية؛ إذ تعمل فروع الغردقة من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا، بينما تعمل فروع شرم الشيخ من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويوم الجمعة من الثالثة عصرًا.

وتحرص مصر للصرافة على تلبية احتياجات السوق من مختلف العملات الأجنبية، بما يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للعملاء ودعم استقرار سوق النقد الأجنبية. وتعكس هذه التوسعات نجاح استراتيجية الشركة والنمو المستدام الذى تحققه، إلى جانب تنامى ثقة العملاء فى خدماتها، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها فى سوق الصرافة المصرية والارتقاء المستمر بجودة خدماتها.