البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج ماجستير تنفيذى فى الأعمال المصرفية والائتمان بالتعاون مع AUC

وقع البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع الخاص فى مصر، مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، لإطلاق أول برنامج ماجستير تنفيذى فى الأعمال المصرفية والائتمان، بالتعاون مع كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك فى إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتأهيل القيادات المصرفية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسستين، والارتقاء بمستوى الكوادر والقيادات المصرفية من خلال الاستفادة من أحدث أدوات ومناهج التعليم التنفيذى، بما يسهم فى صقل المهارات القيادية والإدارية والمهنية للمشاركين فى برنامج الماجستير، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية. ويُعَدُّ البرنامج الأوّل من نوعه فى جمهورية مصر العربية الذى تقدّمه مؤسسة مصرفية رائدة بالتعاون المباشر مع مؤسسة أكاديمية عالمية مرموقة.

ويأتى هذا التعاون امتدادًا للنجاحات التى حقّقها البنك التجارى الدولى فى إطلاق برامجه الرائدة لتأهيل وتطوير الكوادر المتخصصة فى مجال الائتمان، ليؤكّد مجددًا التزام البنك بالاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز مكانته الريادية فى القطاع المصرفى المصرى والإقليمى. كما يعكس هذا التعاون الدور الفاعل والمستدام للجامعة الأمريكية بالقاهرة فى الربط بين المؤسسات المصرفية والتعليم التنفيذى المتقدّم، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وشَهِدَ مراسمَ توقيع الاتفاقية كلٌّ من هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من كبار القيادات والمسئولين من الجانبين، من بينهم إسلام ذكرى، الرئيس المالى للمجموعة وعضو مجلس الإدارة، ومحمد السنارى، رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال، والدكتور سامر عطا الله، العميد المشارك للدراسات العليا والبحوث كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال.

وصرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى - مصر (CIB) يُمثّل إطلاق برنامج الماجستير التنفيذى فى الأعمال المصرفية والائتمان خطوةً محوريةً تعكس التزام CIB الراسخ بالاستثمار فى رأس المال البشرى، باعتباره أحد أهم أصول البنك، وأحد الركائز الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز قدراتنا التنافسية.

ونفخر بكوننا البنك الأوّل فى مصر الذى يتيح لخبرائه فى مجال الائتمان فرصة الالتحاق ببرنامج أكاديمى بهذا المستوى الرفيع، بما يسهم فى تطوير قدراتهم القيادية والمهنية، وتعزيز خبراتهم المتخصصة، وترسيخ دعائم النمو المؤسسى المستدام.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف كامل، عميد كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «نؤمن إيمانًا راسخًا فى كلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال، بأن التعاون الفعّال بين الجامعات وقطاع الصناعة لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الحالية لسوق العمل، بل يمتد إلى استشراف احتياجات المستقبل والاستعداد لها». وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع البنك التجارى الدولى (CIB)، يسعدنا توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاع المصرفى للمرة الأولى، من خلال برنامج يقدم نموذجًا متميزًا للسوق. فمن خلال الدمج بين التميز الأكاديمى الذى تتمتع به الجامعة الأمريكية بالقاهرة والخبرة المتخصصة التى يتمتع بها البنك التجارى الدولى فى القطاع المصرفى، سيسهم برنامج الماجستير التنفيذى فى الأعمال المصرفية والائتمان فى تطوير نموذج جديد لإعداد الكفاءات المصرفية المتخصصة، بما يعزز التكامل بين المعرفة المتقدمة والمهارات والقدرات العملية التى يحتاج إليها القطاع لمواصلة التطور وتعزيز قدرته على المنافسة.