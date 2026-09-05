أردوغان يجتمع مع رؤساء أكبر أندية كرة القدم التركية: أؤمن بأن الدوري الممتاز سيستمر في أجواء من الصداقة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برؤساء وأعضاء مجالس إدارة أندية فنربهتشه وغلاطة سراي وبشيكطاش وطرابزون سبور.

واجتمع الرئيس أردوغان، مع وفود الأندية بشكل منفصل في مكتب الرئاسة بقصر دولمابهتشه في إسطنبول، بحسب مراسل الأناضول.

واستقبل أردوغان، في البداية رئيس نادي بشيكطاش سردال أدالي، ثم رئيس فنربهتشه عزيز يلدريم، ورئيس غلاطة سراي دورسون أوزبك، ورئيس طرابزون سبور أرطغرل دوغان، رفقة أعضاء مجالس إدارة أنديتهم.

وحضر اللقاءات وزير الشباب والرياضة عثمان أشقين باك.

وقال أردوغان، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية: "اجتمعنا اليوم مع رؤساء وإداريي أندية بشيكطاش وفنربهتشه وغلاطة سراي وطرابزون سبور الموقرين".

وأضاف: "أؤمن من أعماق قلبي بأن الدوري الممتاز (لكرة القدم)، الذي انطلق قبل بضعة أسابيع، سيستمر في أجواء من الصداقة والأخوة والمنافسة العادلة، وأن أنديتنا ستجعلنا نشعر بالفخر بانتصاراتها في أوروبا، وأتمنى النجاح لجميع أنديتنا الرياضية".