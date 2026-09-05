17 شهيدا خلال 48 ساعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة 27 آخرين خلال الـ 48 ساعة الماضية، بينهم 5 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته، و11 شهيدًا جرى انتشال جثامينهم.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر اليوم السبت، إن إجمالي الإصابات منذ وقف إطلاق النار بلغ 4,464 إصابة، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 815 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مخيمات وأماكن نزوح المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال أعمال النسف والتدمير داخل نطاق الخط الأصفر، بالتزامن مع فرض قيود مشددة تعرقل تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية وحركة السفر، وفق وكالة سند.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,575 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى إضافة 160 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء خلال شهر أغسطس الماضي.