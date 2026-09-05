الكويت وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ وحماية المنشآت الحيوية

بحثت الكويت وروسيا اليوم السبت، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأمن والطوارئ وحماية المنشآت والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى استخدام الروبوتات والطائرات المسيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للحالات الطارئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل المساعد لشئون الأمن العام بوزارة الداخلية الكويتية اللواء حمد المنيفي مع نائب رئيس وزارة الطوارئ الروسية رومان كورينين، على هامش أعمال الصالون الدولي الـ16 لوسائل ومعدات ضمان الأمن «الأمن المتكامل»، المقام في مدينة قازان الروسية.

وتناول المسئول الروسي، عددًا من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين، لا سيما في مجال تدريب الكوادر الكويتية في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، مستعرضًا ما تتمتع به تلك المؤسسات من خبرات متخصصة وإمكانات مادية وتقنية متقدمة.

كما دعا كورينين، الخبراء والمختصين الكويتيين إلى زيارة ميدان التدريب الجديد في مدينة قازان، والمجهز بأحدث أجهزة المحاكاة والتقنيات المستخدمة في تدريب كوادر الطوارئ والإنقاذ، للاطلاع على التجربة الروسية والاستفادة من إمكاناتها.

وتناول الاجتماع، اهتمام الجانب الروسي بالتجربة الكويتية في مجال حماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات الحديثة.

وفي إطار تعزيز الأطر القانونية للتعاون بين البلدين، اقترح كورينين إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الطوارئ الروسية ووزارة الداخلية الكويتية، مع بحث إمكانية توقيعها خلال زيارة مرتقبة لوفد من وزارة الطوارئ الروسية إلى دولة الكويت في عام 2027.

ومن ناحيته، أكد اللواء المنيفي، استعداد الكويت لمواصلة تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الروسي في مجالات الأمن والطوارئ، بما يعزز قدرات الأجهزة المختصة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.