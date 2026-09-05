مقتل 3 جنود على الأقل في هجوم بمسيرات يشتبه بأنها تابعة لمسلحين في كولومبيا

أعلن الجيش الكولومبي، اليوم السبت، أن هجوما تم تنفيذه بمتفجرات ألقيت من طائرات مسيرة تلاه اشتباك داخل مجمع عسكري في شمال شرق كولومبيا، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة أربعة آخرين.

واتهمت السلطات المحلية جيش التحرير الوطني المتمرد بالوقوف وراء هجوم ليلة الجمعة.

واستهدف الهجوم وحدة عسكرية في بلدية أوكانا بمقاطعة نورتي دي سانتاندير المتاخمة لفنزويلا.

وقال الجيش الكولومبي على منصة إكس إن جنديين لقيا حتفهما في موقع الهجوم، بينما توفي جندي ثالث بعد تلقيه الرعاية الطبية.

وأدان الرئيس أبيلاردو ديل إسبريلا الهجوم، وقال: "مقابل كل شرطي أو جندي يقتل، سنضرب بكامل ثقل وقوة الدولة الشرعية على أيدي المجرمين".

ويتمركز جزء كبير من جيش التحرير الوطني، وهو جماعة مسلحة تنشط منذ عام 1964، في منطقة كاتاتومبو التي تضم أجزاء من مقاطعتي نورتي دي سانتاندير وسيزار.

كما يضم جيش التحرير الوطني فصائل منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) المنحلة، والتي لم تنضم إلى اتفاق السلام قبل عقد من الزمن.