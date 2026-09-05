خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدينة ماجدبورج، عاصمة ولاية سكسونيا - أنهالت الألمانية، للتظاهر من أجل الديمقراطية والانفتاح على العالم، عشية الانتخابات البرلمانية.

ووفقا لبيانات الشرطة، شارك نحو 6000 شخص في مسيرات تمهيدية قبل الانطلاق الرسمي لفعالية «مهرجان الديمقراطية» في ساحة الكاتدرائية.

وحتى المساء، يشارك في إحياء الفعالية في ساحة الكاتدرائية موسيقيون، من بينهم كيرستن أوت، وزباستيان كرومبيجل من فرقة «دي برينتسن»، وفرقة «يولي».

كما ألقى مشاركون كلمات خطابية، مثل الناشطة لويزا نويباور والكاتبة والصحفية كارولين إمكه. ودعا إلى التجمع تحالف واسع يضم نقابات عمالية وممثلين عن المجتمع المدني.

وتُظهر استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات برلمان الولاية، أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» سيحصد 40% من أصوات الناخبين، ليتصدر قائمة أقوى الأحزاب السياسية في سكسونيا - أنهالت، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يترأسه على المستوى الاتحادي المستشار فريدريش ميرتس.

ويُصنف فرع «البديل» في سكسونيا - أنهالت من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في الولاية على أنه حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.