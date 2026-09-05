مصرع طيارين إثر تحطم مقاتلة يونانية خلال عرض جوي قرب أثينا

قال مسئولان لوكالة «رويترز» إن طيارين قتلا إثر تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» ذات المقعدين، اليوم السبت، خلال عرض جوي بقاعدة تاناجرا الجوية شمالي أثينا.

وذكر أحد المسئولين: «للأسف، لقي الطياران حتفهما»، مضيفًا أن الطائرة تحطمت على بعد نحو كيلومترين خارج المطار، ولم ترد أنباء عن إصابة أي من المارة أو سكان المنطقة المحيطة.

وأظهرت لقطات بثتها محطة «إي.آر.تي» العامة الطائرة وهي تنعطف إلى اليمين على ارتفاع بضعة أمتار عن سطح الأرض، قبل ثوانٍ من تحطمها وتحولها إلى كرة من النار.

وشاركت 11 طائرة ومروحية إطفاء في محاولة احتواء الحريق الذي امتد إلى منطقة غابات مجاورة.

وقال أحد الشهود للمحطة: «كنا جميعًا في حالة صدمة. لم تكن الطائرة قد حلقت في الجو لأكثر من ثلاث دقائق».

وحث مسئولون بالقاعدة الجوية الناس، عبر مكبرات الصوت، على مغادرة المنطقة.

وكانت الطائرة تشارك في أسبوع الطيران في أثينا، وهو فعالية سنوية تجذب فرق الطيران العسكري والمدني من عشرات الدول.