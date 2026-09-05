عملت فرق الإنقاذ في الجزائر على شق نفق جانبي في موقع الإنقاذ بولاية البَيّض الجزائرية، في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب العالق داخل بئر ارتوازية.

ونجحت الفرق في شق بئر موازية ودخلت منها في محاولة للوصول إلى الطفل الجزائري أيوب، وفق شبكة سكاي نيوز.

وتتواصل جهودُ الإنقاذ لليوم الثالث على التوالي، وسط تحديات ميدانية كبيرة تفرضها وعورةُ المنطقة وصلابة الصخور.

وتتم عمليات الحفر بمختلف الآليات، إلى جانب التدخل اليدوي، بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، وباعتماد التقنيات المناسبة من طرف الخبراء والتقنيين، نظرا لصعوبة الوضعية وطبيعة التربة، وذلك إلى غاية الوصول إلى مكان وجود الطفل والعمل على إخراجه وانتشاله.

وبدأ الحادث عندما كان أيوب (10 سنوات)، يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، ومغطى بلوح خشبي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة تحت ثقله ويسقط الطفل إلى الداخل.

ويصل عمق البئر إلى نحو 80 مترا، بينما لا يتجاوز قطره 40 سنتيمترا، كما أنه غير مزود بأنبوب تغليف خارجي ومردوم جزئيا بالأتربة حتى عمق 30 مترا، مما يزيد تعقيد عملية الإنقاذ.