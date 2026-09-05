دي زيربي: مرموش يملك إمكانيات تؤهله لتسجيل الكثير من الأهداف

أشاد الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، بقدرات الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا امتلاكه الإمكانيات التي تؤهله لتسجيل العديد من الأهداف مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال دي زيربي في تصريحات لشبكة «بي بي سي»، عقب المباراة: «عقليتنا تتمحور حول الفوز ثم الفوز ثم الفوز، لكن أعتقد أن علينا التحلي بالهدوء للحفاظ على ثقتنا بأنفسنا، وفي الوقت نفسه أرى أننا نمتلك لاعبين يمتلكون القدرة الكافية لتسجيل العديد من الأهداف، مثل دومينيك سولانكي وسافيو وعمر مرموش».

وأعرب مدرب توتنهام عن سعادته بما قدمه لاعبوه، مشيدًا بالروح والعقلية التي ظهروا بها، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ العمل منذ الخميس الماضي، وأن الأجواء داخل غرفة الملابس ممتازة، مؤكدًا أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو مواصلة العمل والتطور على كافة المستويات.

كما أثنى دي زيربي على ما قام به النادي خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن الإدارة والمدير الرياضي والرئيس التنفيذي عملوا بشكل مميز، في ظل وجود طموح ورؤية واضحة، قبل أن يشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل من أجل تحقيق النجاح.