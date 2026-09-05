متظاهرون في باريس يطالبون الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل: الحرية للفلسطينيين

• احتج المشاركون على هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومحاولاتها تهجير سكان المنطقة قسرًا..

شهدت العاصمة الفرنسية، السبت، باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين، طالبوا خلالها الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل.

وتجمع مناصرون لفلسطين في ساحة "شاتليه" بباريس، تلبية لدعوة جمعية "أوروبا فلسطين".

وسار المتظاهرون حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"الحرية للفلسطينيين".

ورددوا هتافات من قبيل "هناك إبادة جماعية في غزة، لن نصمت" مطالبين الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على إسرائيل.

كما حمل المتظاهرون، تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، صورا للإبادة الجماعية في غزة وأخرى للمحرقة النازية التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

واحتج المشاركون على هدم إسرائيل منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولاتها تهجير سكان المنطقة قسرًا.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت 73 ألفا و470 شهيدا و174 ألفا و540 مصابا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويتعذر على طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.