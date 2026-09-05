عبد المنعم أساسيا في تشكيل نيس لمواجهة لو مان بالدوري الفرنسي

يستضيف فريق نيس نظيره فريق لو مان، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، السبت، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهد تشكيل فريق نيس لمباراة اليوم تواجد محمد عبد المنعم، مدافع المنتخب الوطني والفريق الفرنسي، في التشكيل الأساسي للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل نيس، قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر وقبل الأخير، من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، فيما يحتل فريق لو مان المركز الرابع عشر بنفس الرصيد مع أفضلية في فارق الأهداف.

ويدخل نيس مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: ياهفان ديوف.

خط الدفاع: يوسف ندايشيميي - محمد عبد المنعم و زافيير ماندزا.

خط الوسط: جوناثان كلوس - جبريل كوليبالي - أكسيل فيتسل و نيلز نكونكو.

الهجوم: ناثان نجومو - سفيان ديوب و إيلي واهي.