وزير البترول الأسبق: تأمين وزيادة الإنتاج المحلي ضرورة لمواجهة اضطراب أسعار النفط

قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، إن التحوط من اضطراب أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة للحروب وتوتر سلاسل النقل يبدأ من تأمين وزيادة الإنتاج المحلي، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع.

وأضاف غراب، خلال تصريحات عبر «زوم»، على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أنّ القطاع النفطي يُعتبر صناعة تنافسية تستثمر بها كبرى الشركات حول العالم، لافتًا إلى ارتباط مصر بالأسواق العالمية منذ ما يتجاوز الـ120 عامًا، وتوفيرها بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات.

وتابع: «إحنا بقالنا أكثر من 120 عامًا مرتبطين بالسوق العالمي في البترول، فإحنا عندنا الخبرة وعندنا الكفاءة وعندنا الأرض اللي تسمح لنا إن إحنا نستفيد في هذا العالم المضطرب إننا نجذب الناس عندنا».

وأشاد بالتوجيه الرئاسي بسداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب والتي انتهت كليًا في يونيو الماضي، باعتبارها خطوة تؤكد الموارد البترولية المكتشفة وغير المكتشفة بمصر، ما يستلزم إتاحة الفرصة أمام مختلف الشركات للعمل بها.

واعتبر أن نجاح شركة «بي بي مصر» في بدء الإنتاج من بئر «فيوم - 4» قبل الموعد المحدد بعامين، تأكيد على جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الزيادة، وقربها من موقع البئر.

واختتم المهندس عبدالله غراب، قائلا: «نحن في مجال البترول نسعد بكل إنتاج زايد.. أي إضافة من السوق المحلية توفر علينا استيرادا من الخارج».