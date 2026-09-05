الآلاف يتظاهرون في كرواتيا للمطالبة بتطهير عاجل لإحدى البلدات من نفايات سامة

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم السبت، في كرواتيا، وسط غضب عارم لعدم قيام السلطات منذ أشهر بإزالة كميات هائلة من النفايات الخطرة التي تم دفنها بشكل غير قانوني؛ مما أثار مخاوف من وقوع أضرار بيئية جسيمة في كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقد تسببت فضيحة النفايات غير القانونية في بلدة جوسبيتش بوسط كرواتيا في تأجيج الانتقادات الموجهة ضد رئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش وحكومته، التي تواجه تصاعدًا في الغضب الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة.

وجرى الكشف عن الواقعة لأول مرة في شهر فبراير من العام الماضي، عندما ألقت الشرطة الكرواتية ووكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) القبض على 13 شخصًا للاشتباه في تورطهم في استيراد نفايات خطرة والتخلص منها بطرق غير قانونية.

وقالت يوروبول، آنذاك، إن المشتبه بهم حققوا أرباحًا غير مشروعة لا تقل عن 4 ملايين يورو (4.2 مليون دولار).

وبعد مرور أكثر من عام، يخشى سكان جوسبيتش، أن تشكل نحو 37 ألف طن متري من النفايات التي لا تزال في موقع صناعي مهجور - وغالبيتها مدفونة تحت الأرض - خطرًا على صحتهم.

وتتضمن تلك النفايات مخلفات إلكترونية ومواد بلاستيكية ومواد بناء ونفايات طبية.