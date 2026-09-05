الحكومة البريطانية تدين إغلاق ميناء دوفر من قبل متظاهرين ملثمين مناهضين للهجرة

أغلق عشرات المتظاهرين الملثمين المناهضين للهجرة، الطرق المؤدية إلى ميناء دوفر أحد أكثر الموانئ ازدحاما في بريطانيا، اليوم السبت؛ مما أدى إلى تكدس حركة المرور وتعطيل المسافرين ومركبات الشحن المتجهة إلى فرنسا.

وأدانت الحكومة البريطانية، هذه الخطوة، قائلة إنها تجاوزت حدود الاحتجاج السلمي.

وأعلن ميناء دوفر صباح اليوم السبت، أن حركة المرور دخولًا وخروجًا «توقفت تمامًا بسبب حادثة جارية تتعلق بالنظام العام»، وقالت الشرطة إنها «تتواصل مع المتظاهرين».

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عدة عشرات من الرجال بملابس سوداء ووجوه مغطاة، وهم يقفون عبر طريق رئيسي قرب الميناء.

وأظهر أحد المقاطع متظاهرين يشبكون أذرعهم عبر طريق رئيسي ويهتفون «أوقفوا القوارب».

وقال كريس فينسون، العضو المحلي في حزب المحافظين، إن الاحتجاج بدا أنه «مرتبط بالهجرة غير الشرعية».