سقوط مقاتلة خلال عرض جوي في قاعدة عسكرية باليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سقطت مقاتلة من طراز "فانتوم"، السبت، خلال عرض جوي أُقيم في قاعدة تاناجرا الجوية شمالي اليونان، وفق إعلام محلي.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن المقاتلة التي كان على متنها طياران، سقطت قبل وقت قصير من هبوطها لأسباب لم تُعرف بعد.

وأضافت أن الحادث وقع بينما كان مئات الأشخاص يتابعون العرض عن قرب، مشيرة إلى أن الطائرة سقطت أثناء محاولتها استعادة الارتفاع قرب المدرج.

وأدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع حريق في المنطقة، فيما توجهت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي بشأن حالة الطيارين، بينما أفادت وسائل الإعلام بأنه لم تظهر مشاهد تشير إلى استخدامهما مقعدي القذف لحظة سقوط الطائرة.