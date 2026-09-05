تباطؤ تطوير فندقى النيل ريتز كارلتون وسفير دهب عن المستهدف

• «مصر للفنادق» تنفذ 12% من مستهدف تطوير فندقها بوسط القاهرة و25% لفندقها بجنوب سيناء خلال 2025/2026

• الشركة أنفقت 43% من برنامجها الاستثمارى المعتمد البالغ 331.5 مليون جنيه

تشهد مشروعات تطوير فندقى «النيل ريتز كارلتون» بوسط القاهرة و«سفير دهب» بجنوب سيناء، المملوكين لشركة «مصر للفنادق»، تباطؤًا فى التنفيذ عن المستهدف الذى وضعته الشركة للعام المالى 2025/2026 المنتهى فى يونيو الماضى، إذ بلغت نسب الإنجاز 12 و25% على الترتيب.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أن ما أمكن حصره من استثمارات نفذتها «مصر للفنادق» حتى نهاية يونيو الماضى بلغ نحو 141.2 مليون جنيه، بما يمثل 43% من برنامجها الاستثمارى المعتمد للعام المالى 2025/2026، والبالغ 331.5 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن «مصر للفنادق» أنفقت 24.2 مليون جنيه فقط على مشروع تطوير وتحديث فندق «النيل ريتز كارلتون»، من إجمالى مخصصات بلغت 196.7 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 12%، فيما سجل مشروع الإحلال والتجديد بالفندق نسبة تنفيذ أعلى بلغت 90%، باستثمارات قدرها 107.6 مليون جنيه من أصل 119.5 مليون جنيه مرصودة للمشروع.

وفى فندق «سفير دهب»، بلغت قيمة الأعمال المنفذة بمشروع التطوير والتحديث 1.74 مليون جنيه فقط من إجمالى مخصصات قدرها 7 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 25%، مقابل 92% لمشروع الإحلال والتجديد، الذى بلغت استثماراته المنفذة 7.6 مليون جنيه من إجمالى مخصصات قدرها 8.3 مليون جنيه.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة «مصر للفنادق» ببيان مبررات عدم تنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة 2025/2026 وفقًا للمستهدف.

ويأتى تباطؤ تنفيذ بعض مشروعات تطوير فنادق «مصر للفنادق» فى وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة طاقتها الفندقية لمواكبة النمو فى أعداد السائحين، إذ تخطط الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2031.

تسعى الحكومة إلى زيادة إجمالى الطاقة الفندقية فى البلاد إلى 568 ألف غرفة بحلول 2031، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.

كما تستهدف استقبال نحو 20 مليون سائح خلال 2026، مقابل نحو 19 مليون سائح فى 2025، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحى.

واستقبلت البلاد 10.8 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من 2026، بزيادة 5% على أساس سنوى، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وفى ملف آخر، أظهر تقرير الجهاز بلوغ صافى الحسابات المدينة المستحقة لـ«مصر للفنادق» على الشركة القابضة للسياحة والفنادق وأطراف ذات علاقة نحو 16.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بعد خصم خسائر ائتمانية متوقعة بنحو 356 ألف جنيه.

ويمثل الرصيد المتبقى جزءًا من مديونية أصلية بلغت نحو 115.6 مليون جنيه قبل إجراء التسويات والتحصيلات، فيما قالت الشركة إنها حصلت على مليونى جنيه من شركة مصر للسياحة خلال أبريل 2026، وتواصل متابعة تحصيل باقى المديونية بالتنسيق مع الشركة القابضة.

وشدد الجهاز المركزى للمحاسبات على ضرورة متابعة تحصيل تلك المديونيات حتى لا تمثل «أموالًا عاطلة وضياعًا لفرص استثمارها» بما يعود بالنفع ويحقق مصالح الشركة.

تعد «مصر للفنادق» واحدة من أقدم الشركات العاملة فى قطاع السياحة والفندقة فى مصر، إذ تأسست عام 1955، وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، كما أن أسهمها مقيدة فى البورصة المصرية.

وتستحوذ الشركة القابضة للسياحة والفنادق على نحو 50.7% من رأسمال «مصر للفنادق»، فيما يمتلك خالد عبدالله ومجموعته المرتبطة نحو 26.4%، ونبيه زكى زردقى ومجموعته المرتبطة نحو 10%، بحسب أحدث إفصاح لهيكل مساهمى الشركة.