انطلاق ورشة السرد القصصي عبر الحركة لجيليان رودس ضمن فعاليات المهرجان التجريبي للمسرح

- المدربة الأمريكية: نستخدم الجسد بوصفه لغة للتواصل.. والورشة تقود المشاركين إلى عروض قصيرة قائمة على الحركة

انطلقت فعاليات ورشة "السرد القصصي عبر الحركة"، التي تقدمها الفنانة والمؤدية الأمريكية جيليان رودس، ضمن البرنامج التدريبي للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وتستمر الورشة على مدار أربعة أيام، وصولا إلى تقديم عروض أدائية قصيرة تعتمد على الحركة.

وتقدم الورشة مدخلا عمليا إلى تقنية تقوم على فهم لغة الجسد وتوظيفها بوصفها أداة للتواصل المؤثر والعميق في الأداء، حيث يعمل المشاركون على التعامل مع الحركة باعتبارها وسيلة للتعبير عن المشكلات والمشاعر والمفاهيم والسرديات، واستكشافها داخل الفضاء الجسدي.

وتوضح جيليان رودس أن الورشة تنطلق من مفهوم "التفكير المتجسد"، الذي يتيح للمشاركين الاقتراب من الأفكار والمشاعر والحكايات من خلال الجسد، بدلا من التعامل معها باعتبارها أفكارا لغوية فقط، بما يساعد على اكتشاف الإمكانات التعبيرية للحركة وقدرتها على إنتاج المعنى.

وقالت جيليان رودس، في تصريحات صحفية، إن "السرد القصصي عبر الحركة" يهتم بفهم لغة الجسد واستخدامها في الأداء، موضحة أن الهدف هو تنمية قدرة المشاركين على التعامل مع الجسد بوصفه أداة يمكن من خلالها التواصل مع الجمهور بصورة واضحة وعميقة.

وأضافت أن العمل خلال الورشة يقوم على استكشاف المشاعر والمفاهيم والسرديات في فضاء جسدي، بما يساعد المشاركين على تطوير حساسية أكبر تجاه الرسائل الأساسية التي يمكن أن يحملها الأداء، وكذلك تجاه البنية السردية التي يمكن أن تتشكل من خلال الحركة.

وأشارت إلى أن أحد أهداف الورشة يتمثل في ردم الفجوة بين التفكير اللغوي والوعي الجسدي، بحيث لا تظل الحكاية مرتبطة بالكلمات وحدها، وإنما يصبح الجسد والحركة جزءا من عملية التفكير في الحكاية وبنائها وتقديمها.

وتابعت أن أيام الورشة تمثل رحلة عملية تبدأ بالتعرف إلى التقنية وأدواتها، ثم الانتقال إلى تطبيقات وتمارين تعتمد على الحركة، وصولا إلى إنتاج عروض أدائية قصيرة، بما يمنح المشاركين فرصة لاختبار ما تعلموه من خلال ممارسة فعلية أمام الجمهور.

ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقديم برنامجه في دورته 33، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة عروض وتجارب مسرحية من مصر ومختلف دول العالم، إلى جانب البرنامج الفكري والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة.