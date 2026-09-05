مصادر يمنية: القوات الحكومية تسيطر على قرى ومواقع مهمة في تعز والحديدة

أفادت مصادر عسكرية، بأن القوات الحكومية اليمنية سيطرت، اليوم السبت، على عدة قرى ومواقع مهمة في محافظتي تعز والحديدة، غربي البلاد، في إطار المعارك المتواصلة ضد جماعة الحوثي.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن القوات الحكومية سيطرت على تلتي "الوثرة" و"سعيد طه" بالتزامن مع السيطرة على التلال الجبلية "ذيبان" و"الخضيرة" و"النجدين"، في مديرية حيفان بمحافظة تعز والتي ترتبط حدوديا مع محافظة لحج.

وأضافت المصادر، أن هذه المواقع كانت تحت قبضة الحوثيين منذ سنوات، وتكتسب أهمية كونها مرتفعة وتطل على عدة مناطق، وتسمح للقوات الحكومية التحكم في خطوط إمداد الحوثيين المتجهة نحو عدد من الجبهات بين محافظتي تعز ولحج.

وفي السياق، أعلنت المصادر أن القوات الحكومية أحكمت سيطرتها كذلك على عدد من القرى في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، بينها قرى "وادي نخلة" و"الفاش" و"هيجة عبيد"، بعد هجوم واسع بمشاركة ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية.

بدورها، أكدت ألوية العمالقة الحكومية في بيان مقتضب عبر منصة إكس، أنها حققت "انتصارات كبيرة ودحرت مليشيات الحوثي من عدد من المواقع في جبهة الساحل الغربي"، دون ذكر مزيد من المعلومات.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية في بيان اليوم، إسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين للحوثيين في جبهة البرح غربي محافظة تعز، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة من طراز "رجوم" في جبهة عدوان شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف ضمن مسرح العمليات القتالي للمنطقة العسكرية السادسة. ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد العسكري، بشكل غير مسبوق منذ سنوات، في عدة جبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد.

وتكتسب هذه المعارك أهمية خاصة لكونها تدور في مناطق تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن مدينة المخا، القريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية.