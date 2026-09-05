حزب الله: العدوان الإسرائيلي يهدف للضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها

اتهم حزب الله إسرائيل بمواصلة تصعيد هجماتها على لبنان، معتبرًا أن العدوان المستمر يحظى بـ«شراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل»، ولا يهدف، وفقًا للبيان، إلا إلى الضغط على السلطات اللبنانية وابتزازها لتنفيذ أجندات تخدم أهدافًا إسرائيلية وأمريكية.

وقال الحزب، في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، بشأن التصعيد الإسرائيلي، إن الهجمات الأخيرة أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين، متهمًا إسرائيل بتنفيذ عمليات قصف وتدمير وتفجير للمنازل والقرى اللبنانية.

وانتقد الحزب أداء السلطات اللبنانية، معتبرًا أن استمرارها في مسار التفاوض مع إسرائيل لم يؤدِّ إلى وقف الهجمات أو إنهاء الاحتلال، وأن مواصلة هذا المسار تمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لتحقيق أهدافها وفرض شروطها على لبنان.

كما رفض الحزب اعتبار الإفراج عن عدد من الأسرى اللبنانيين «إنجازًا كافيًا» لتبرير استمرار المفاوضات، مؤكدًا أن ذلك لا ينبغي أن يكون غطاءً للتغاضي عن استمرار «العدوان والاحتلال والقتل».

ودعا الحزب السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في سياساتها والعودة إلى ما وصفها بـ«الثوابت الوطنية الجامعة» لحماية سيادة لبنان، كما حث اللبنانيين على توحيد موقفهم في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.