الداخلية تكشف ملابسات مطاردة شخص بالجيزة بسبب سرقة أخشاب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول منشور، مدعوم بمقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ربع نقل أثناء مطاردته أحد الأشخاص، مع الادعاء بقيامه بسرقة أخشاب من المخزن الخاص به، ولاذه بالفرار بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول المنشور المشار إليه، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أغسطس الجاري، تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من مالك محل فراشة، كائن بدائرة المركز، بتضرره من 5 أشقاء، مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته بكدمات متفرقة، على إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب استئجارهم أدوات فراشة منه دون سداد قيمة إيجارها.

وأوضحت الوزارة، أنه أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم قرروا أن المبلّغ قام بسرقة ألواح خشبية من أمام منزلهم، مستقلًا سيارة ربع نقل، ولدى مشاهدتهم له، حدثت بينهم مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب.

وأضافت أنه عقب ذلك قام المبلّغ بمغافلتهم واستقلال سيارته، ولاذ بالفرار، فقاموا بملاحقته مستقلين سيارة ربع نقل «منتهية التراخيص»، إلا أنهم لم يتمكنوا من الإمساك به.

وباستدعاء المبلّغ، اعترف باستيلائه على الألواح الخشبية، لوجود خلافات مالية بينهم، وتم ضبطه.

وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.