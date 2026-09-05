هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 10 آلاف شقة بنظام الإيجار التمليكي

- 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف أخرى مزمع تنفيذها

- الطرح في 26 مدينة جديدة.. التخصيص بنظام القرعة العلنية

- التقديم خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر

- المساحات تبدأ من 57 مترا مربعا حتى 161 مترا مربعا

- تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم المنطبقة عليهم الشروط

- مبلغ التأمين يعادل إيجار 3 أشهر من القيمة المحددة للعام الأول

أعلنت وزارة الإسكان طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 26 مدينة جديدة.

وقالت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، إن الوحدات المطروحة تشمل نحو 5 آلاف وحدة جاهزة و5 آلاف أخرى مزمع تنفيذها.

وأشارت المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان السبت، إلى أن الوحدات بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حالة عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم بمدينة أخرى، وفقًا لما سيوضح بكراسة الشروط.

وأوضح أن المدن المطروح بها الوحدات المنفذة هي: (القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة).

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 مترا مربعا حتى 161 مترا مربعا.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الوحدات المزمع تنفيذها ستوزع على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة) ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 مترا مربعا حتى 126 مترا مربعا.

ولفتت إلى تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.

ونوّه عباس بأن التخصيص سيكون بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، ترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أنه لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح، موضحًا أن الطرح سيكون من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» عبر الرابط، اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر.

وأضاف أن الشروط العامة للطرح ستتضمن أيضًا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تنازل عنها للغير، سواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

وتابع: كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.

وأضاف الدكتور وليد عباس أنه فور التخصيص، سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن تحدث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، موضحًا أن الوحدات المزمع تنفيذها ستتضمن سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

ونوه نائب وزيرة الإسكان بأن كراسة الشروط ستتضمن البيان التفصيلي للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، والضوابط كافة المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام بالنسبة للوحدات المنفذة.

وتابع: كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها تفاصيل المشروعات والمدن كافة التي يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها.