مستوطنان يقتحمان ترمسعيا خلال جولة للسفير الأمريكي في البلدة الفلسطينية

اقتحم مستوطنان إرهابيان، اليوم السبت، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفاد عضو مجلس بلدي ترمسعيا، عوض أبو سمرة، لـ«وفا»، بأن مستوطنين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية رباعية الدفع، اقتحما المنطقة الشرقية من البلدة، على بعد نحو 100 متر من مكان وجود السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، خلال جولته في البلدة.

يشار إلى أن السفير هاكابي زار بلدة ترمسعيا والتقى بممثلي البلدية وعدد من سكانها من حاملي الجنسية الأمريكية الذين تعرضوا لاعتداءات من المستوطنين الإرهابيين.

وقال هاكابي، في تصريحات له، إن «عنف المستوطنين ضد الذين يحملون الجنسية الأمريكية في ترمسعيا بالضفة الغربية نوع من الإرهاب».

وأضاف أن «المواطنين في ترمسعيا بالضفة لديهم تظلمات مشروعة وأتيت لأستمع إليه»، مؤكدا «أن إسرائيل عليها ضمان أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية».