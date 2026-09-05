مسئول نفطي: انحسار الازدحام بمحطات الوقود في مختلف المناطق الليبية

أكد مدير إدارة الإعلام والتواصل بشركة البريقة الليبية لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، أن محطات الوقود بمختلف المناطق تشهد انحسارًا ملحوظًا في الازدحام وتحسنًا واضحًا في انسيابية التزويد، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة انتظام حركة الإمدادات خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت، عن المسلاتي قوله إن دخول نواقل الوقود إلى الموانئ وتفريغ حمولاتها، بالتزامن مع عمليات الضخ والتوزيع من المستودعات، أسهم في تعزيز الأرصدة ودعم انتظام تزويد المحطات بمختلف المناطق.

وأضاف أن حجم التوزيعات يعكس هذا التحسن بشكل واضح، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه أمس الجمعة، 10 ملايين و850 ألف لتر من ميناء طرابلس البحري، بالإضافة إلى ستة ملايين و750 ألف لتر من ميناء بنغازي البحري، بإجمالي 17 مليونًا و600 ألف لتر، جرى توجيهها ضمن برامج التوزيع المعتمدة.

وشهدت عدد من المدن الليبية عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة، أرجعتها الجهات الرسمية إلى عمليات تهريب الوقود وأزمة إغلاق مضيق هرمز وتراجع مخزونات الدول المصدرة.