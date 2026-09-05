أوروجواي تعلن حالة الطوارئ بسبب إنفلونزا الطيور

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- القرار جاء بعد رصد الفيروس لدى دواجن منزلية في مقاطعة كولونيا جنوب غربي البلاد

- فرضت السلطات قيودا مشددة على حركة الدواجن غير المخصصة للأغراض التجارية

- استثنت من القيود الحيوانات المسجلة ضمن نظام المراقبة الرسمي للدواجن

أعلنت أوروجواي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد عقب رصد فيروس إنفلونزا الطيور لدى دواجن منزلية.

وأكدت وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في أوروجواي، في بيان، تسجيل تفش لإنفلونزا الطيور في مقاطعة كولونيا جنوب غربي البلاد.

وعقب تأكيد التفشي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ على مستوى البلاد.

وفرضت السلطات قيودا مشددة على حركة الدواجن غير المخصصة للأغراض التجارية، كما أمرت بـ"تعليق أنشطة المنشآت المتضررة" في أنحاء البلاد.

واستثنت من القيود الحيوانات المسجلة ضمن نظام المراقبة الرسمي للدواجن.

وبموجب القرار، عُلقت أيضا المعارض والمزادات والعروض العامة المتعلقة بأنواع الطيور.

كما أمرت السلطات بإبقاء الدواجن التي تربى في المنازل أو بنظام الرعي الحر داخل "منشآت مغلقة ومغطاة"، لمنع احتكاكها بالطيور البرية.

وإنفلونزا الطيور مرض فيروسي يصيب أساسا الطيور البرية والدواجن، وتنتشر بعض سلالاته شديدة العدوى بسرعة بين الطيور، ما يدفع السلطات عادة إلى فرض قيود على حركة الدواجن وإعدام الطيور المصابة والحد من اختلاطها بالطيور البرية لاحتواء التفشي.