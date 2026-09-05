- فتح باب التقديم 20 سبتمبر لذوي الهمم فقط.. و28 سبتمبر لجميع المواطنين

- 8464 شقة في المحافظات و3256 بالمدن الجديدة بمساحات 75 و90 مترا مربعا

- 3280 ضمن مبادرة حياة كريمة بمساحات تتراوح بين 96 مترا مربعا و100 متر مربع

- السن لا يتجاوز 35 عاما و16 ألف جنيه حدا أقصى لصافي دخل الأسرة

- القيمة الإيجارية لا تتجاوز 25% من إجمالي دخل المتقدم

- 365 جنيهًا مصروفات تسجيل لا ترد.. و10 آلاف جنيه مبلغ تأمين يسترد حالة الرفض أو انتهاء الإيجار

- مدة الإيجار المدعوم 3 سنوات ويمكن أن تجدد لفترة مماثلة

- 100 ألف جنيه حد أقصى لإجمالي الدعم المقدم طول فترة الـ6 سنوات

- إمكانية تملك الوحدة بعد مرور سنة بحد أدنى

- إمكانية الاستمرار في الوحدة بالإيجار وفقًا للقيمة السوقية بعد انتهاء الـ6 سنوات

- إمكانية التقديم على إعلانات التمليك التي تطرح مستقبلا

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار للمواطنين منخفضي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 9" في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأشار الصندوق، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى فتح باب التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط من الأحد 20 سبتمبر حتى الأحد 27 سبتمبر، ويتيح التقديم لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الهمم، من الاثنين 28 سبتمبر حتى الأربعاء 28 أكتوبر.

- أماكن الوحدات ومساحاتها

ويتضمن الطرح 3 فئات من الوحدات، الأولى: 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة بمساحات تصل إلى 75 مترا مربعا (غرفتين وصالة) و90 مترا مربعا (3 غرف وصالة) في: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.

وتشمل الفئة الثانية 8464 وحدة بالمحافظات بمساحات تصل إلى 75 مترا مربعا في محافظة المنيا، ومساحات تصل إلى 90 مترا مربعا في محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

وتضم الفئة الثالثة 3280 وحدة سكنية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع في محافظات: الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

- شروط التقديم

واشترط الصندوق ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة حتى تاريخ نهاية الإعلان، وحدد 16 ألف جنيه حدًا أقصى لصافي جميع مصادر الدخل للأسرة.

كما يُشترط أن يكون المواطن المتقدم أو (الزوج / الزوجة) من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات.

- الشروط المالية

ويسدد المتقدم مصروفات تسجيل تبلغ 365 جنيهًا، لا ترد ولا تسترد، عبر وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية.

كما يسدد 10 آلاف جنيه مبلغ تأمين للوحدة السكنية عبر مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويسترده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقًا للشروط.

وذكر الصندوق، أنه يقدم دعمًا إيجاريًا للمستفيد تصل قيمته إلى 100 ألف جنيه بحد أقصى على مدار مدة الإيجار، ويتحدد وفقًا لمستوى الدخل ومساحة الوحدة.

- قيمة الإيجار

وكانت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد صرحت بأن الحد الأدنى لدخل المتقدم يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريًا في المحافظات، و8 آلاف شهريًا بالمدن الجديدة، وأن القيمة الإيجارية المستقطعة شهريا لن تزيد على 25% من إجمالي دخل المتقدم.

وأشارت إلى أن المدة الإيجارية للوحدات المطروحة تمتد لمدة 3 سنوات، يمكن أن تجدد لمدة إضافية أخرى.

- التملك أو استمرار الإيجار

ولفتت إلى إمكانية تحويل الوحدة من الإيجار إلى التمليك خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة بحد أدنى، وقبل انتهاء المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر.

كما أشارت إلى إمكانية استمرار المستفيد في الوحدة بنظام الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

ونوّهت كذلك بأنه يمكن للمستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي تُطرح مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، بعد خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه من الدعم المقرر في حينه، مع رد الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إن وجدت وكذلك تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.