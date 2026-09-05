نقابة العلاج الطبيعي: غلق وتشميع مركز للتأهيل الحركي بسوهاج لإدارته من منتحل صفة طبيب

أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامى سعد، النقيب العام، عن شكرها وتقديرها للأجهزة التنفيذية والصحية بمحافظة سوهاج، لجهودهم في إغلاق أحد المراكز غير المرخصة التي تدعي تقديم خدمات "التأهيل الحركي" بالمخالفة للقانون.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن مركز "ماجيك فيتنس" كان يدار بواسطة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، والذي انتحل صفة "دكتور علاج طبيعي".

وأشارت إلى أن المركز كان يستقبل المرضى ويستخدم أجهزة طبية متخصصة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، لكون القائم على العمل غير مؤهل طبيا وليس من خريجي كليات العلاج الطبيعي.

ووجهت النقابة الشكر لكل من اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومدير عام إدارة العلاج الحر بالمحافظة، على استجابتهم السريعة وحرصهم على ضبط المخالفات الصحية.

وفي سياق متصل، ناشدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي مديري إدارات العلاج الحر بكافة المحافظات، بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لغلق وتشميع مراكز "التأهيل الحركي" الوهمية.

وحذرت النقابة من ممارسات الغش والتدليس التي تتم في هذه المراكز، مؤكدة ضرورة التصدي لكل من ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي حفاظا على سلامة المرضى والصحة العامة.