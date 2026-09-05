إندونيسيا: إصابة 1950 شخصا بتسمم مشتبه بصلته بوجبات غذائية مجانية

ذكر مسئولون، اليوم السبت، أن حوالي 2000 شخص، معظمهم من الطلاب، أصيبوا بالمرض بسبب انتشار تسمم غذائي مشتبه بصلته ببرنامج الوجبات الغذائية المجانية الرائد، والذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو هذا الأسبوع، مما يزيد المخاوف بشأن سلامة الغذاء، بينما توسع الحكومة بشكل سريع هذه المبادرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بمختلف أنحاء البلاد.

فيما تم الإبلاغ عن حالات الإصابة يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، في أقاليم جاوة الشرقية وجاوة الوسطى وسومطرة الغربية وأتشيه وجنوب سولاويسي، حيث تأثر بها 1950 طالبا ومدرسا وتلميذا بمدارس داخلية إسلامية، بعد تناول وجبات، تم توزيعها بموجب البرنامج الحكومي، المعروف بالاختصار الإندونيسي (إم.بي.جيه).

وتعد حالات الإصابة أحدث انتكاسة لبرنامج الوجبات المجانية الذي أطلقه برابوو، بمختلف أنحاء الأرخبيل على الرغم من حوادث تسمم غذائي متكررة ومزاعم بالفساد.

فيما تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة في مقاطعة ريمبانج في إقليم جاوة الوسطى، حيث عانى 752 طالبا و25 مدرسا من مدرسة "لاسيم1" الثانوية الحكومية من الإسهال والغثيان والقيء وآلام المعدة بعد تناول وجبات طعام تم تقديمها من خلال البرنامج، طبقا لرئيس مكتب الصحة في مقاطعة ريمبانج، علي سيوفي.