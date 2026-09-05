العراق يقترب من إغلاق مخيم الهول بعد إعادة 21 ألف نازح

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، السبت، قرب إغلاق مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد إعادة نحو 21 ألف نازح عراقي إلى مناطقهم، مؤكدة عدم تسجيل خروقات أمنية في المناطق التي عادوا إليها.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن نحو 1200 نازح عراقي ما زالوا في المخيم، ذاكرا أن العدد المتبقي «قليل» مقارنة بأعداد من جرت إعادتهم.

وأضاف أن السلطات العراقية نجحت في إعادة وتأهيل العائدين مجتمعيًا ونفسيًا، مؤكدًا أن المناطق التي استقبلتهم لم تشهد خروقات أمنية منذ عودتهم.

ووصف النوري، مخيم الهول بأنه يمثل تهديدًا أمنيًا، مشيرًا إلى نجاح العراق في معالجة الملف تدريجيًا، وأن إغلاق المخيم بالكامل بات قريبًا.

وشهد شهر أغسطس من عام 2025 عقد مؤتمر دولي واسع في مقر الأمم المتحدة، بجهود عراقية حثيثة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لبحث سبل معالجة ملف الهول الشائك وحث الدول على استعادة رعاياها، تمهيدًا لإغلاق المخيم بشكل نهائي، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بملف مخيم الهول وما يشكله من تحديات إنسانية وأمنية.