تقام احتفالية فنية كبرى في مستهل الموسم الفني الجديد 2026 - 2027 لدار الأوبرا المصرية، وتحمل عنوان ليلة عظيمة، ويقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، بمصاحبة فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، وبمشاركة فرقة أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفني جولي فيظي مع كورال أوبرا القاهرة بإشراف باسكال روزيه، ومن إخراج مهدى السيد، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 9 سبتمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مزيجاً من الأعمال الكلاسيكية العالمية التي تتنوع بين مشاهد الباليه ومختارات من موسيقى وأغاني الأوبرات الشهيرة منها "أوبرات زواج فيجارو - الناى السحرى لـ موتسارت، كافاليريا روستيكانا لـ بياترو ماسكاني، صلاة الغروب فى صقلية - التروفاتورى لـ فيردى، توسكا - توراندوت لـ بوتشينى، كارمينا بورانا لـ كارل أورف وباليهى بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، كارمن لـ جورج بيزيه وتابلوه راقص من أوبرا الأمير إيجور لـ أليكسندر بورودين".

ويشارك في الحفل المغنيين رضا الوكيل، جولي فيظي، إيمان مصطفى، جيهان فايد، إنجي محسن، إبراهيم ناجي، أسامة علي، سلمى الجبالي، إلهامي أمين، نوريستا الميرغني، ملك الشافعي، عزت غانم، عمرو مدحت، داليا فاروق، عماد عادل، مصطفى مدحت.

ويشار إلى أن الموسم الجديد لدار الأوبرا المصرية يضم العديد من العروض الثرية والمتنوعة، التي تجمع بين أشكال الإبداع العالمي والثراثي العربي سعياً إلى تقديم بانوراما فنية شاملة لتأكيد دورها الثقافي والتنويري وتعزيز الحراك الفني في المجتمع.