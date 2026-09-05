حماس لمجلس السلام: أوقفوا تبني روايات الاحتلال وركزوا على خروقات الهدنة

طالبت حركة حماس مجلس السلام بوقف تبني روايات الاحتلال، والتركيز على خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب مقال نشره الحساب الرسمي للمجلس على منصة «إكس».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن حماس تابعت المقال وما تضمنه من معلومات ومواقف، معتبرًا أنها «لا تمت للحقيقة بصلة»، وتتضمن مواقف مجحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولا تعكس بصورة متوازنة حقيقة المواقف والتطورات الجارية.

وشدد قاسم، على أهمية أن يحافظ مجلس السلام، بالنظر إلى الدور المأمول منه، على خطاب متوازن وموضوعي، وأن يتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لخروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك استهداف المدنيين، في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

ودعا قاسم، مجلس السلام ومديره نيكولاي ميلادينوف إلى تركيز جهودهما على المهام الأساسية للمجلس، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على وقف الخروقات، بدلًا من الانشغال بمواقف قال إنها لا تعكس بصورة متوازنة حقيقة التطورات في غزة.