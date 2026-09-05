 تحطم طائرة لسلاح الجو اليوناني في عرض جوي سنوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحطم طائرة لسلاح الجو اليوناني في عرض جوي سنوي

أثينا - (أ ب)
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:40 م

تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو اليوناني خلال عرض جوي شمال أثينا، اليوم السبت، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في السماء أمام عدة آلاف من المتفرجين.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات بين الحاضرين عقب تحطم الطائرة المقاتلة "فانتوم إف 4" ذات المقعدين.

وقال مسئولون في سلاح الجو، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة.

وحلقت مروحية مخصصة لإلقاء المياه فوق موقع التحطم للسيطرة على الحريق الذي اندلع على الأرض.

ووقع الحادث خلال فعالية أسبوع أثينا للطيران، وهو معرض جوي سنوي، في قاعدة "تاناجرا" الجوية.


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