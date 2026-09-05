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- فرق الإنقاذ أنهت حفر بئر موازية وبدأت شق نفق أفقي، فيما استعانت بخبراء لتحديد الموقع الدقيق للطفل

دخلت جهود إنقاذ الطفل أيوب، السبت، يومها الرابع، وسط تعقيدات تواجه فرق الحماية المدنية في الوصول إليه داخل بئر جافة بولاية البيض جنوب غربي الجزائر.

وسقط أيوب، البالغ من العمر 10 أعوام، الأربعاء، داخل بئر بقرية الركن التابعة لبلدية الغاسول، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات الحفر للوصول إليه.

وقال المقدم نسيم برناوي، المدير الفرعي للإعلام بالحماية المدنية، لإذاعة البيض المحلية، إن العملية "منذ بدايتها كانت معقدة وصعبة"، موضحا أن الطفل يوجد على عمق كبير، وفوقه كمية من التراب.

وأضاف أنه بعد معاينة موقع الحادث، تقرر بدء الحفر باستخدام آليات مختلفة وتحت إشراف خبراء، بهدف الوصول إلى النقطة التي يوجد فيها الطفل.

وأوضح أن فرق الإنقاذ حفرت بئرا عمودية موازية للبئر التي سقط فيها أيوب، تمهيدا لشق نفق أفقي للوصول إليه.

واكتملت عملية حفر البئر الموازية منتصف ليل الجمعة-السبت، قبل أن ينزل أحد أفراد الحماية المدنية لبدء حفر النفق الأفقي، إلا أن العملية واجهت تعقيدات جديدة.

تعقيدات في تحديد موقع الطفل

وقال برناوي إن طبيعة التربة الصخرية الصلبة شكلت إحدى الصعوبات في بداية الحفر.

وأضاف أنه بعد انتهاء الحفر، تبين أن البئر التي يوجد فيها أيوب غير مدعمة بأنبوب وليست مستقيمة، ما صعب تحديد الموقع الدقيق للطفل.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ استعانت بخبراء لتحديد المسار الكامل للبئر والمكان الدقيق الذي يوجد فيه أيوب، تمهيدا للوصول إليه.

ويبلغ عمق البئر نحو 80 مترا، وقطرها نحو 40 سنتيمترا، ما حال دون نزول فرق الإنقاذ إليها مباشرة.

حفر آلي ويدوي

وفي السياق، تفقد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف موقع الحادث، واطلع على سير عمليات إنقاذ الطفل، وفق بيان للحماية المدنية.

وقالت الحماية المدنية إن بوغلاف عاين مختلف مراحل العملية والوسائل والإمكانات البشرية والمادية المسخرة، واطلع على ظروف عمل فرق الإنقاذ والخبراء والتقنيين المختصين.

وأضافت أن عمليات الحفر بالآليات والتدخل اليدوي متواصلة، مع تسخير الإمكانات البشرية والمادية واعتماد تقنيات يحددها الخبراء والتقنيون في ضوء صعوبة الوضع وطبيعة التربة.

وأكدت مواصلة الجهود حتى الوصول إلى مكان الطفل والعمل على إخراجه.

وتنتظر عائلة أيوب قُرب الموقع نتائج عمليات الحفر، فيما تقف فرق طبية وسيارة إسعاف على أهبة الاستعداد للتدخل فور إخراج الطفل.

والجمعة، قال والد أيوب إن ابنه سقط الأربعاء داخل بئر بقرية الركن التابعة لبلدية الغاسول، إثر انهيار غطاء خشبي كان يقف عليه أثناء ذهابه لإحضار قارورة ماء لشقيقه.