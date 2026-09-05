مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور أمام إيرزوروم في الدوري التركي

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يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور، خلال مواجهة إيرزوروم سبور، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويظهر مصطفى محمد ضمن قائمة كونيا سبور للمرة الأولى، بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف الفريق التركي، على أن يبدأ المباراة من مقاعد البدلاء.

ويقود الكونغولي جاكسون موليكا خط هجوم كونيا سبور في مواجهة إيرزوروم سبور.

ويحتل كونيا سبور المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري التركي دون رصيد من النقاط، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة.

في المقابل، يأتي إيرزوروم سبور في المركز الـ17، برصيد نقطة واحدة جمعها خلال أول ثلاث جولات.

تشكيل كونيا سبور

حراسة المرمى: بهادير جونجوردو.

خط الدفاع: آرثر ماسواكو، رايان بنايا، عدلي ديميرباج، يوهان أندزوانا.

خط الوسط: ماركو يفيتوفيتش، ماليح إبراهيم أوجلو، إيبراما كولي.

خط الهجوم: إينيس ديستان، جاكسون موليكا، ديوجو جونشفاليش.