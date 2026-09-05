 مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور أمام إيرزوروم في الدوري التركي - بوابة الشروق
السبت 5 سبتمبر 2026 4:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور أمام إيرزوروم في الدوري التركي

محمد ثابت
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:32 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 4:32 م

يتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء كونيا سبور، خلال مواجهة إيرزوروم سبور، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

ويظهر مصطفى محمد ضمن قائمة كونيا سبور للمرة الأولى، بعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف الفريق التركي، على أن يبدأ المباراة من مقاعد البدلاء.

ويقود الكونغولي جاكسون موليكا خط هجوم كونيا سبور في مواجهة إيرزوروم سبور.

ويحتل كونيا سبور المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري التركي دون رصيد من النقاط، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة.

في المقابل، يأتي إيرزوروم سبور في المركز الـ17، برصيد نقطة واحدة جمعها خلال أول ثلاث جولات.

تشكيل كونيا سبور

حراسة المرمى: بهادير جونجوردو.

خط الدفاع: آرثر ماسواكو، رايان بنايا، عدلي ديميرباج، يوهان أندزوانا.

خط الوسط: ماركو يفيتوفيتش، ماليح إبراهيم أوجلو، إيبراما كولي.

خط الهجوم: إينيس ديستان، جاكسون موليكا، ديوجو جونشفاليش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك