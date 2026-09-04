قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب طرح الأسئلة الصعبة إزاء العديد من الملفات، لا سيما أن هناك توجيهًا من الإدارة المصرية بإتاحة المجال أمام الحديث ومناقشة الأمور.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية»، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أنه لا تزال هناك مشكلة مع المسئولين الذين يرفضون التحدث إلى الإعلام، ثم تثار حالة امتعاض منه إذا تحدث في ملف بعينه.

وضرب أمثلة على ذلك بأزمة العدادات الكودية وقطع الأشجار وغيرهما، قائلًا إنه يجب توضيح الأمور للمواطنين من خلال وسائل الإعلام، والاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات لوسائل الإعلام.

وركز أديب على وقائع إزالة الأشجار من الشوارع، وعرض مشاهد لقطعها من شارع جامعة الدول العربية، متسائلًا عن سبب عدم توضيح الأمر وسبب إزالتها، لافتًا إلى أن هذا الشارع تحديدًا نُفذت فيه الكثير من الأعمال على مدار الفترات الماضية.

وأوضح أن هناك تفسيرات قد تكون موجودة لإزالة الأشجار، أو أنه ستكون هناك بدائل، لكنه تساءل عن غياب المعلومة الرسمية، مؤكدًا أهمية الحديث عن هذا الملف، لا سيما أنه لا توجد أي تحفظات على تناوله.

ولفت إلى أن غياب المعلومة الرسمية يقود البعض إلى ترديد مبررات قد يكون لها صدى سلبي عن الدولة، من بينها مزاعم أنه يتم قطع الأشجار لتركيب كاميرات في هذه المناطق.

وتابع: «أنا عاوز المتحدث يتحدث.. إحنا عندنا 39 متحدثًا.. منهم فقط 3-4 متحدثين ناشطين، وأحيانًا يطلبوا توضيح أمور معينة، لكن دون ذلك غير نشطين».