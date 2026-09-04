رحب الإعلامي عمرو أديب بجمهوره في بداية موسم جديد من برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر شاشة قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة.

وقال عمرو أديب: «موسم جديد.. أصبحت لا أعد المواسم، مسئوليات جديدة دائمًا، والمطلوب النجاح في التصدي لموضوعات كثيرة بها مشكلات، ومحاولة تعريف الناس بما يحدث.. إن شاء الله نقدر نضيف الكثير من المعرفة».

وأضاف أن مهمته في البرنامج هي تعريف الناس بما يحدث، وهو أمر ليس بالبسيط أو السهل في مصر، معقبًا: «معنديش فرد عضلات.. فيه مسئولية كبيرة، وكل كلمة تقال لها وقع كبير».

وأوضح أن كل ما يصرح به في برنامجه يمثل مسئولية عليه، لا سيما أن هناك اجتزاءً للكثير من التصريحات التي يدلي بها في برنامجه، وأن هناك من لا يشاهد مقاطع فيديوهاته كاملة.

وتابع: «البعض إزاء تداول هذه التصريحات المجتزئة يشكك فيّ، ويزعم أنني صاحب أجندة أو خائن، وعزائي الوحيد أنني في مصر وأعمل من داخل مصر»، موضحًا أن سقف الحرية عندما يرتفع يمثل إضافة كبيرة للجميع.

ولفت إلى أنه من الأفضل أن يناقش أمور الوطن من الداخل بدلًا من أن تُفرض عليه المشكلات وهو في الخارج، مؤكدًا أن الإعلام يمثل فرصة للجميع للحديث والتعبير عن آرائهم، وهو ما يجعل المواطن بالكثير من الارتياح والعزة.

ونوه أديب إلى أنه لا يجد أي مشكلة في الحديث عن أمر ما طالما أنه واقع على أرض الواقع، موضحًا أنه من خلال المناقشات التي تثار يمكن استيضاح الكثير من التفاصيل.