حسام موافي يحذر من التوتر النفسي: قد يؤثر بصورة مباشرة على المعدة والجهاز الهضمي

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على استفسار سيدة تعاني منذ 3 سنوات من أعراض متكررة، بينها الدوخة والقيء المر وآلام شديدة بالمعدة، مؤكدا أن استمرار الأعراض لهذه الفترة يستدعي فحصا متخصصا وعدم الاكتفاء بالعلاجات المؤقتة.

وأضاف خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جرثومة المعدة قد تسبب أعراضا متعددة ومضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن استمرار معاناة الحالة لمدة 3 سنوات يستوجب إجراء تقييم طبي دقيق، خاصة مع عدم تحسنها باستخدام المحاليل وأدوية القيء.

وأوضح موافي، أن الجهاز الهضمي يعد أكثر أجهزة الجسم ارتباطا بالحالة النفسية، لافتا إلى أن التوتر والمواقف النفسية الصعبة قد تؤثر بصورة مباشرة على المعدة والجهاز الهضمي.

وأشار إلى أن مشاهدة موقف صادم أو التعرض للخوف الشديد قد يؤدي إلى أعراض جسدية، مثل القيء أو آلام البطن، بسبب الارتباط الوثيق بين الجهاز الهضمي والجهاز النفسي.

ونصح موافي، الحالة بالتوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي لإجراء الفحوص اللازمة، موضحا أن جرثومة المعدة قد تكون تسببت في قرحة أو مشكلة أخرى تحتاج إلى تشخيص وعلاج مناسبين.