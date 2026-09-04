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أعداد جريدة الشروق
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اقتباس مضلل.. قطر ترد على محاولة إيران نفي استهداف المدنيين

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 7:45 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 7:45 م

أكد متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الجمعة، أن وثائق بلاده الرسمية المقدمة إلى الأمم المتحدة تثبت إطلاق إيران صواريخ على مناطق مدنية وتجارية وسكنية داخل قطر، ردا على استشهاد طهران بوثيقة قطرية للقول إن ضرباتها اقتصرت على منشآت عسكرية أمريكية.

جاء ذلك في بيان للأنصاري، تعليقا على منشور للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وكان بقائي قد استشهد بتقييم لمخاطر السلامة والأمن قدمته قطر إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وزعم أن الوثيقة تؤكد أن الضربات الإيرانية استهدفت حصرا المنشآت العسكرية الأمريكية في قطر، ولم تستهدف مناطق مدنية.

وقال الأنصاري: "إذا كان الجانب الإيراني يريد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، فإننا ندعوه للعودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسميا إلى الأمم المتحدة، بدلا من الاقتباس الانتقائي من تقييم للمخاطر الأمنية أعد لأغراض تشغيلية".

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