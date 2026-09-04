توج منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بلقب بطولة إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره الكيني بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة في كينيا.

وحسم المنتخب المصري الأشواط الثلاثة بنتائج 25-21 و25-15 و25-15، ليحقق اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2003.

وواصل منتخب مصر عروضه القوية خلال البطولة، بعدما أنهى المنافسات دون خسارة أي شوط، كما رفع سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 18 مباراة.

ويأتي التتويج القاري ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، ليسجل الظهور الأول له في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

وجاء فوز مصر باللقب على حساب كينيا، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 10 ألقاب، في تكرار لإنجاز المنتخب المصري الذي سبق أن توج باللقب في كينيا عام 2003.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربعة ألقاب قارية، ليتساوى مع الكاميرون وتونس، خلف كينيا صاحبة الصدارة التاريخية في البطولة.