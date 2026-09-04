 الغرف التجارية: تخفيضات أهلا مدارس تصل لـ40%.. ومعارض دائمة لتوفير السلع طوال العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الغرف التجارية: تخفيضات أهلا مدارس تصل لـ40%.. ومعارض دائمة لتوفير السلع طوال العام


نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 7:32 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 7:35 م

قال الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلًا مدارس» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنه تم افتتاح أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة التي تُنفذ للعام العاشر على التوالي.

وأوضح أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20 و40% وفقًا لنوع السلعة، وتشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، مؤكدًا توحيد المعروضات والأسعار المخفضة في مختلف المحافظات، في إطار شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية.

ولفت إلى أن المبادرة شهدت هذا العام التوسع في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب خدمات إضافية ببعض المعارض، تشمل توفير النظارات والكشف على النظر للأطفال، فضلًا عن إتاحة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب، مؤكدًا استمرار المعارض حتى 25 سبتمبر لإتاحة الفرصة أمام الأسر للحصول على احتياجاتها.

ونوه إلى وجود اتفاق لتوفير مساحات لإقامة معارض دائمة طوال العام، تتغير منتجاتها وفقًا للمواسم والمناسبات، مع استمرار توفير السلع الأساسية، موضحًا أن الغرف التجارية تراقب الأسعار ونسب الخصومات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، كما تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع لقانون حماية المستهلك.

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