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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن طائرة مسيّرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.

وأظهرت صورة نشرها موقع «يوكرينسكا برافدا» الإخباري ما بدا أنه دخان أسود يتصاعد من نافذتين على الأقل في واجهة المبنى، بينما كانت سيارة إطفاء متوقفة في الخارج.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في الضربة التي استهدفت وسط المدينة.

وأوضح زيلينسكي أنه كلف رئيس جهاز الأمن الأوكراني، ألكسندر بوكلاد، بـ«الرد على الروس بصورة متناسبة وملموسة، وبالمثل إن أمكن، على هذه الضربة، عندما تصبح جميع الاستعدادات جاهزة»، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيجا، إن الهجوم الروسي يمثل «تصعيدًا كبيرًا يتطلب ردودًا حازمة».

واعتبر أن موسكو شنت هذه الضربة «في خضم مساعٍ متجددة لتحقيق السلام، مما يكشف بوضوح رفضها الحقيقي للدبلوماسية».

وأشار سيبيجا إلى أن الهجوم عرّض كاتدرائية القديسة صوفيا القريبة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، للخطر.

ودعا الوزير «الشركاء الدوليين إلى إدانة هذه الأعمال بشكل لا لبس فيه، وزيادة الضغط على نظام بوتين».

وصعّدت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها على أوكرانيا خلال النهار، مستخدمة أحيانًا طائرات درونز تعمل بمحركات نفاثة، يصعب على الدفاعات الجوية إسقاطها.