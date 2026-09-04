مصدر أمني: صور حادث تصادم السيارات على الطريق الصحراوي تعود لشهر مضى

نفى مصدر أمني، اليوم الجمعة، لـ"الشروق"، وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، مؤكدا أنها تعود إلى واقعة قديمة شهدها الطريق قبل نحو شهر، وتم إعادة تداولها مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإشارة إلى تاريخ تصويرها أو توقيت وقوع الحادث.

وطالب المصدر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر المقاطع أو تداول الأخبار، خاصة أن إعادة نشر محتوى قديم على أنه حدث جديد قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، ويمثل جريمة.

وشدد المصدر على أهمية الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية في معرفة حقيقة الحوادث والوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء المنشورات غير الموثقة.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنها توثق وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث أثارت حالة من اللغط وتساءل البعض عن تفاصيل الواقعة وما إذا كانت قد حدثت خلال الساعات الأخيرة من عدمه.