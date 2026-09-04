يقدم موقع الشروق لحظة بلحظة لمباراة الزمالك أمام إيه إس بورت، بطل جيبوتي ، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التشكيل عودة محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك لأول مرة بعد مباراة أوتوهو الإياب التي أقيمت في ربع نهائي الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، كما يتواج أحمد خضري في مركز الظهير الأيسر، بعد غياب أحمد فتوح عن المباراة بناء على قرار من معتمد جمال لمنحه راحة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – حسام أشرف – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز ومصطفى الزناري والسيد أسامة ومحمد إبراهيم ومحمود جهاد وعبد الله السعيد وأحمد شريف وناصر منسي وعدي الدباغ.

وجاء تشكيل إيه إس بورت كالتالي :

حراسة المرمى: مختار يوسف سعيد.

خط الدفاع: محمد سعيد عمر – يابي صياد – ناهيمانا إسماعيل – إدريس حومد.

خط الوسط: برينس أكواه – علي الأمين بيتورو أ دانج – دواله محمود.

خط الهجوم: سافو كومسون – نظيف أورو نيميني – أحمد يوسف عمر.