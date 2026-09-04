بحث الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع الشيخ يرميك موكاتاي، نائب المفتي العام في كازاخستان، سُبل دعم وتطوير المؤسسات الإسلامية بدول آسيا الوسطى، خلال اجتماع عُقد بالقاهرة على هامش المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وناقش الجانبان الاحتياجات العلمية والتعليمية للمجتمع المسلم في كازاخستان؛ حيث أكد الدكتور أحمد نبوي حرص المجلس على تلبية هذه التطلعات من خلال فتح آفاق الاستفادة من المنح المقدمة من المجلس للدارسين بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر الشريف، وتوفير أحدث المؤلفات والبحوث الفكرية الصادرة عن المجلس.

وأشاد الشيخ يرميك موكاتاي بالمكانة العلمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معربا عن تقديره لإصدار النسخة الكازاخية من كتاب "مختصر الشمائل"، ولفتة إتاحة الكتاب بلغة برايل، مؤكدا أهمية هذه المطبوعات الرصينة في ترسيخ قيم الاعتدال بين الشباب والدارسين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل وتكثيف التنسيق المتبادل في البرامج العلمية والمبادرات التثقيفية، بما يسهم في تعزيز التعاون، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، بما يكفل تدعيم أواصر الأخوة والتعاون الثقافي بين مصر ودول آسيا الوسطى.