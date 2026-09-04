مصطفى بكري: عندما ترتفع الأسعار يحق للجميع أن يتكلم ويعبر عن رأيه بحرية

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد من يستطيع أن يقمع الرأي الآخر، مؤكدا أن الرأي والرأي الآخر أمر مقدس.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة: "من حق الجميع أن يتكلم وأن ينتقد وأن يقول رأيه في مشروع قانون أو في إجراء حكومي أو قرار صدر قد يراه يمس مصلحته أو حياته أو معيشته".

وتابع: "عندما ترتفع الأسعار يحق لك أن تتكلم.. هذه هي الحرية.. الحرية في إطار الدولة الوطنية التي لا أحد يستطيع أن يقف ضدها أو أن يرفض إبداء الرأي إزائها، وإلا فإن وجهة النظر الواحدة والرأي الواحد يؤدي إلى نفق لا نستطيع الخروج منه".

ولفت إلى أن مصر مرَت بالكثير من المراحل التاريخية كان المطلب الأساسي فيها الرأي والرأي الآخر، متابعا: "من يتصور نفسه أنه يحتكر الرأي أو هو صاحب القرار الوحيد أو هو من يمكنه اتخاذ القرار دون أن يستشير أحدا فهو أمر مناقض لحرية الإنسان".

ونوه إلى أن مصر قدمت الكثير من الشهداء في سبيل هذه الحرية، وتابع: "مررنا بالكثير من المراحل التاريخية وكان مطلبنا أن نتنفس.. أن يتم السماح للرأي الآخر بأن يكون موجودا".

وذكَر بتصريح سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه يمكن الاختلاف مع الحكومات، لكن لا يجب أبدا الاختلاف على الوطن، وتابع: "الوطن هو بيتك وبيتي، هو الإطار الذي نتحدث فيه".

ولفت بكري إلى أنه في برنامجه يحرص على استضافة أصحاب الرأي الآخر، ويتحدث عن مشكلات المواطنين ويعارض بكل قوة وحرية وإيمان، وتابع: "نفعل ذلك لأن هذا الشعب هو شعبنا وأهلنا الغلابة وأبناء الطبقة المتوسطة يريدون سماع رأينا وأن نكون صوتهم والمعبر عنهم".