تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بصور مضللة، تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد المجلس عدم صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وكذلك عدم صحة الصور المتداولة التي جرى استخدامها في محاولة لإثبات صحة الأخبار الكاذبة.

وأشار المجلس إلى أن المتابعة مع جميع الأجهزة المعنية وغرف العمليات المركزية التابعة لوزارتي الداخلية والصحة، أكدت عدم رصد أو تلقي أي إخطار بوقوع حوادث مرورية على الطريق المذكور.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل المواقع الإخبارية ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية، وتحري الدقة والمصداقية عند نقل أو نشر الأخبار والمعلومات، وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأكد المجلس أنه سيتعامل مع أي وسيلة إعلامية أو صفحة تقوم بنشر أو إعادة تدوير الشائعات دون تحقق، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية، وتطبيق العقوبات الرادعة التي يكفلها القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكذلك الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

وأوضح أن ذلك يأتي حفاظًا على حق المواطنين في تلقي الأخبار الصحيحة والمعرفة الصادقة دون أي تزييف للواقع.